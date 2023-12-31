Люди у Мелітополі чекають ЗСУ: чемпіон МЛС розповів про життя в окупації

Гравець американського клубу Коламбус Крю Євген Чеберко народився в Мелітополі. Починаючи з лютого 2022 року, рідне місто українця перебуває в російській окупації.

У Мелітополі в Євгена Чеберка залишилася рідна бабуся. Через поганий зв'язок 25-річний футболіст не може з нею поспілкуватися.

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Жахливий сон, який став реальністю

У мене там залишилася бабуся. Не завжди можу зателефонувати їй, тому що є перебої з інтернетом і зв’язком. Це найважче. Але моя мама дзвонить їй кожні 3−4 дні, коли зв’язок пробивається. У мами є номер людей, які живуть поруч із бабусею. Вони можуть прийти до неї і дати слухавку. Переживаю, звісно, але пробую не думати багато про це. Бо стає гірше. Якщо починаєш дивитися відео і спілкуватися з людьми про те, що трапилося в Мелітополі, відчуваєш, що це якийсь жахливий сон. Ти не хочеш про це думати, тому що це тебе стопорить,

– розповів Чеберко.

Чемпіон американської ліги мріє, що його рідне місто визволять від російських загарбників. На прихід воїнів Збройних Сил України чекають мешканці Мелітополя.

Звичайно хочеться, щоб усе повернулося на свої місця. Тому що знаю, люди, які зараз у Мелітополі, хочуть, щоб прийшла українська армія і повернула місто в Україну. Їм не подобається там бути,

– зазначив Чеберко.

Кар'єра Чеберко за океаном