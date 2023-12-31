В Мелитополе у Евгения Чеберко осталась родная бабушка. Из-за плохой связи 25-летний футболист не может с ней пообщаться.

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Ужасный сон, ставший реальностью

У меня там осталась бабушка. Не всегда могу позвонить ему, потому что есть перебои с интернетом и связью. Это тяжелее всего. Но мама звонит ей каждые 3-4 дня, когда связь пробивается. У мамы есть номер людей, живущих рядом с бабушкой. Они могут прийти к ней и дать трубку. Переживаю, конечно, но пытаюсь не думать об этом много. Потому что становится хуже. Если начинаешь смотреть видео и общаться с людьми о случившемся в Мелитополе, чувствуешь, что это какой-то ужасный сон. Ты не хочешь об этом думать, потому что это тебя стопорит,

– рассказал Чеберко.

Чемпион американской лиги мечтает, что его родной город освободят от российских захватчиков. Прихода воинов Вооруженных Сил Украины ждут жители Мелитополя.

Конечно, хочется, чтобы все вернулось на свои места. Потому что знаю люди, которые сейчас в Мелитополе, хотят, чтобы пришла украинская армия и вернула город в Украину. Им не нравится там быть,

– отметил Чеберко.

Карьера Чеберко за океаном