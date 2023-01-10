Подалі від проблем: скандальний українець втік до Індонезії після вильоту з румунського клубу
Джерело:Твітер ФК Слеман
Євген Бохашвілі перейшов у чемпіонат Індонезії, у ФК Слеман. Українець зі скандалом покинув свій поередній клуб.
Нещодавно Бохашвілі став футбольним безхатьком, оскільки його вигнали з румунського Оцелулу, після скандального інтерв'ю. Футболіст захищався за росіян та несаркастично називав їх "миролюбними". Згодом Євген сам на себе заступився, скинувши провину на те, що він давав інтерв'ю англійською мовою, а його неправильно переклали.
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Після хвилі неоднозначної уваги у свою сторону, Бохашвілі вирішив піти якнайдальше від скандалів. Футболіст перебрався в індонезійський клуб Слеман. До речі, Євген уже захищав кольори індонезійського колективу з 2019 по 2021 рік.
У Індонезії про скандал Бохашвілі не згадують, а навпаки радісно вітають футболіста.
Сподіваємось на свято у виконані Боха. Його любов до чемпіонату Індонезії повернулась. Вітаємо у клубі,
– написав ФК Слеман на своїй сторінці у твітері.
Команди, за які виступав Бохашвілі
Футболіст переміряв чимало футболок клубів за свою кар'єру:
- Дніпро
- Волинь
- Карпати
- Нафтовик
- Рух
- Торпедо (Грузія)
- Мінськ (Білорусь)
- Паханг (Малайзія)
- Персіпура (Індонезія)
- Намдінь (В'єтнам)
- Оцелул (Румунія)