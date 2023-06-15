УАФ ж відсторонила від обов'язків: український рефері розсудить Францію в матчі відбору до Євро

Євген Арановський візьме на себе відповідальність розсудити матч національних збірних. Проте існує одне "але".

Євген Арановський отримав призначення на матч в рамках відбору до Євро-2024. Інші українці також у ділі.

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Шанс розсудити віцечемпіонів світу

Українська бригада арбітрів отримала тягар правосуддя на матч кваліфікації до континентального міжнародного турніру. Євген Арановський – головний рефері матчу між збірними Франції та Гібралтару. Допомагатимуть маститому арбітру українцю Віктор Матяш (лайнсмен), Семен Шлончак (лайнсмен) та Віталій Романов (четвертий арбітр). На VAR ж працюватиме польський суддя Бартош Франковський. Сам поєдинок відбору до Євро-2024 відбудеться 16-го червня, о 21:45.

Арановський бере на себе роль судді у міжнародних поєдинках між збірними з 2016-го року.

Та от варто відзначити, що Українська асоціація футболу відсторонила Євгена Арановського від виконання службових обов'язків ще у травні. Арбітр відійшов від справ після скандального матчу між Української Прем'єр-ліги між Дніпром-1 та Ворсклою (2:2). Тоді Арановський був арбітром VAR. "Спортклубівці" подавали скаргу на роботу арбітрів у поєдинку з полтавцями, а також продемонстрували відео-аргументи, чому дніпровський колектив має право на претензії стосовно матчу. Арановський став одним із тих, хто поніс покарання після поєдинку, яке практично вирішило долю чемпіонства в УПЛ.

Нагадаємо, що збірна України стартовий матч відбору до Євро-2024 програла збірній Англії (2:0). Уже 16-го червня на "синьо-жовтих" під керівництвом Сергія Реброва чекає поєдинок проти Північної Македонії, а 19-го червня – матч проти Мальти. Також кваліфікаційний квінтет зі збірною України формує ще команда з Італії.