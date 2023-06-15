Евгений Арановский получил назначение на матч в рамках отбора к Евро-2024. Другие украинцы тоже в деле.

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Украинская бригада арбитров получила груз правосудия на матч квалификации к континентальному международному турниру. Евгений Арановский – главный рефери матча между сборными Франции и Гибралтара. Будут помогать маститому арбитру украинцу Виктор Матяш (лайнсмен), Семен Шлончак (лайнсмен) и Виталий Романов (четвертый арбитр). На VAR будет работать польский судья Бартош Франковский. Сам поединок отбора к Евро-2024 состоится 16 июня, в 21:45.

Кстати говоря. Арановский берет на себя роль судьи в международных поединках между сборными с 2016 года.

Однако стоит отметить, что Украинская ассоциация футбола отстранила Евгения Арановского от исполнения служебных обязанностей еще в мае. Арбитр отошел от дел после скандального матча между Украинской Премьер-лигой между Днепром-1 и Ворсклой (2:2). Тогда Арановский был арбитром VAR. "Спортклубовцы" подавали жалобу на работу арбитров в поединке с полтавчанами, а также продемонстрировали видео-аргументы, почему днепровский коллектив имеет право на претензии по поводу матча. Арановский стал одним из тех, кто понес наказание после поединка, практически решившего судьбу чемпионства в УПЛ.

Напомним, что сборная Украины стартовый матч отбора к Евро-2024. проиграла сборной Англии (2:0). Уже 16-го июня "сине-желтых" под руководством Сергея Реброва ждет поединок против Северной Македонии, а 19 июня – матч против Мальты. Также квалификационный квинтет со сборной Украины формирует команда из Италии.