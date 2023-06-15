Сайт 24 Каналу пригадав історію зустрічей України проти Північної Македонії на футбольному полі. "Синьо-жовті" вшосте зіграють проти цього суперника з Європи.

Варто дізнатись Північна Македонія – Україна: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Поганий початок очних зустрічей для України

Перша очна зустріч цих національних команд датована ще 11 жовтня 2003 року. Тоді збірні розписали нульову мирову. Вже наступного року наша збірна знову зіграла товариський матч із суперником із Північної Македонії. Друга зустріч між цими командами закінчилась, на жаль, мінімальною перемогою македонців 1:0.

Перша перемога над македонцями

Наступна зустріч між цими збірними була вже аж через 10 років. Це було перше протистояння України та Північної Македонії не на товариському рівні. Команди зійшли у кваліфікації на Євро-2016. "Синьо-жовтим" вдалось перемогти у першому офіційному поєдинку їх очного протистояння. Цікаво, що матч теж закінчився з рахунком 1:0. Перемогу українській збірній приніс Сергій Сидорчук, який відзначився голом у першому таймі.

Могла Україна перемагати з переконливішим рахунком, якби на 47-й хвилині Ярмоленко реалізував пенальті.

Україна не дала реваншу

Майже через рік 9 жовтня 2015-го ці збірній знову зустрілись у відборі на Євро-2016. Македонці були серйозно налаштовані, аби взяти реванш за прикру поразку. Але і цей матч українці закінчили на свою користь. Цього разу фінальний свисток зафіксував перемогу "синьо-жовтих" під керівництвом Олександра Фоменка 0:2.

Два голи були забиті у другому таймі. Спершу Селезньов розмочив нулі на табло, реалізувавши 11-метровий, а вже наприкінці зустрічі Кравець подвоїв перевагу України 2:0.

Матч нереалізованих пенальті

П'ята та поки що крайня зустріч України та Північної Македонії була зафіксована 17 червня 2021 року у 2-му турі групового раунду Євро-2020. "Синьо-жовті" на чолі з Андрієм Шевченком здобули перемогу над македонцями на очах 10 тисяч фанатів – 2:1.

До 34-ї хвилини Ярмоленко та Яремчук зробили рахунок у матчі 2:0 на користь України. Після перерви македонці скоротили своє відставання до мінімуму 2:1.



Андрій Ярмоленко на Євро-2020 / Фото Getty Images

У другому таймі команди були близькі до того, щоб обмінятись голами із 11 метрів. Але ні Маліновський, ні Аліоскі не змогли переграти голкіперів. Та гра так і закінчилась з рахунком 2:1 на користь України.

Яремчук через травму не зможе знову засмутити голкіпера Північної Македонії. А ось Ярмоленку це буде до снаги. Капітан збірної України поведе команду до перемоги у Скоп'є, яка може стати для нашої збірної 4-ю в історії очних зустрічей.

Македонці ж спробують вдруге в історії переграти українську збірну. Можливо, збірні розпишуть другу в історії протистоянь мирову? Побачимо.

Зверніть увагу! Шоста в історії зустріч Північної Македонії та України відбудеться 16 червня о 21:45 (за Києвом). Обидві збірні вже стартували у відборі на Євро-2024. Україна програла на виїзді Англії 2:0, а македонці переграли Мальту 2:1.