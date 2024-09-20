Албанська модель та телеведуча зачарувала мільйони фанатів перед першим туром Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів найпопулярніший турнір, який збирає багатьох телегядачів перед екранами, щоб подивитись ігри топових команд. Албанська модель та телеведуча підкорила серця багатьох футбольних вболівальників.

Єва Мураті працює телеведучою на місцевому албанському телеканалі. Вона працювала на першому турі головного європейського турніру, поділившись перед цим у своєму інстаграмі шикарним образом, який підкреслював її фігуру.

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Єва Мураті – королева Ліги чемпіонів

28-річна албанська модель та телеведуча на роботу обрала мініспідницю та обтислу майку. Цим образом Мураті підкорила мільйони сердець фанатів футболу у телеекранів.

Окрім цього, вона отримала багато компліментів у своєму інстаграмі, її називають королевої Ліги чемпіонів. Дар'я Савіна, дружина захисника Шахтаря Валерія Бондаря та ведуча клубного телебачення "гірників", не пройшла повз та відправила "вогник" у коментарях під дописом Єви.

Єва Мураті поділилась чарівним образом перед Лігою чемпіонів/ Фото з інстаграму телеведучої

Цікаво. Єва Мураті має велику кількість підписників у Інстаграмі – 991 тисяча. Албанську модель та телеведучу визнали найсексуальнішою фанаткою збірної Албанії на Євро-2024.

Албанська телеведуча розпочала свою кар'єру ще у підлітковому віці, а футбол цікавив її завжди. Єва Мураті вболіває за Ювентус та одного разу змогла сфотографуватись з Фабіо Каннаваро.