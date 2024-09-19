Дар'я Білодід відвідала тренувальну базу Металіста 1925. У своїх соцмережах клуб оголосив, що дзюдоїстка стала їхньою амбасадоркою.

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Нова амбасадорка Металіста 1925

Білодід зустрілася з футболістками жіночої команди Металіста 1925 і керівництвом клубу та отримала іменну футболку команди.

Своєю чергою, дзюдоїстка подарувала клубу кімоно зі своїм автографом.

Для мене це новий досвід взаємодії, який справді інтригує. Адже я буду підтримувати своїх колег, спортсменів та спортсменок, а вони, сподіваюсь, підтримуватимуть мене. Я розраховую, що мій спортивний досвід допоможе здобувати перемоги Металісту 1925 у майбутньому. Із задоволенням, за можливості, буду приходити на матчі та підтримуватиму Металіст 1925,

– розповіла Білодід.

Дар'я Білодід стала амбасадоркою Металіста 1925 / Фото з інстаграму клубу

Відзначимо, що недавно також стало відомо, що Володимир Кличко став амбасадором київського Динамо.