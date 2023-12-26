Два роки тому відомий німецький воротар Єнс Леманн опинився в епіцентрі расистського скандалу. Все через некоректні висловлювання на адресу ексгравця збірної Німеччини Денніса Аого.

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Легенда збірної Німеччини у халепі

Тоді Леманн був звільнений з посади директора Герти. Тепер же Єнс влип у ще одну скандальну ситуацію, пов'язану із неприпустимою поведінкою.

Суд міста Штанберг виписав Леманну штраф аж на 420 тисяч євро. 54-річного кіпера звинуватили у неправомірних діях проти сусідів та завданні шкоди чужій власності.

Повідомляється, що Леманн вдерся у сусідський гараж через суперечку з його власниками. Ба більше, за даними слідства, німець зробив це із бензопилою, якою зрізав балку на даху приміщення.

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Суд звинуватив Єнса у самовільному правосудді. Сам же воротар наводив дивні аргументи на свій захист. Він назвав проникнення у гараж з бензопилою збігом обставин, а інші деталі інциденту Леманн згадати не зміг.

Досягнення Єнса Леманна