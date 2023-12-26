Два роки тому відомий німецький воротар Єнс Леманн опинився в епіцентрі расистського скандалу. Все через некоректні висловлювання на адресу ексгравця збірної Німеччини Денніса Аого.
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Легенда збірної Німеччини у халепі
Тоді Леманн був звільнений з посади директора Герти. Тепер же Єнс влип у ще одну скандальну ситуацію, пов'язану із неприпустимою поведінкою.
Суд міста Штанберг виписав Леманну штраф аж на 420 тисяч євро. 54-річного кіпера звинуватили у неправомірних діях проти сусідів та завданні шкоди чужій власності.
Повідомляється, що Леманн вдерся у сусідський гараж через суперечку з його власниками. Ба більше, за даними слідства, німець зробив це із бензопилою, якою зрізав балку на даху приміщення.
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Суд звинуватив Єнса у самовільному правосудді. Сам же воротар наводив дивні аргументи на свій захист. Він назвав проникнення у гараж з бензопилою збігом обставин, а інші деталі інциденту Леманн згадати не зміг.
Досягнення Єнса Леманна
- німецький воротар виступав на професійному рівні з 1989 по 2011 роки
- Леманн встиг пограти за Шальке, Мілан, дортмундську Боруссію, Арсенал та Штутгарт
- кіпер встиг стати чемпіоном Італії, Англії та Німеччини
- із Шальке Єнс вигравав Кубок УЄФА (1997), а з Арсеналом виходив у фінал Ліги чемпіонів (2006)
- Леманн зіграв 61 матч за збірну Німеччини, з нею він став віцечемпіоном світу-2002 та Європи-2008