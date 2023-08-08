Два золота та срібло: український паралімпієць Єгор Дементьєв запалив на ЧС з велоспорту

Єгор Дементьєв вдало виступив на змаганнях категорії C5 в Шотландії. До срібла у скретчі хлопець з Кременчука додав дві медалі найвищого гатунку.

У шотландському Глазго проходить об'єднаний чемпіонат світу-2023 з велоспорту, участь у якому приймають українці. Найуспішнішим можна назвати Єгора Дементьєва, пише 24 канал.

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36-річному паралімпійцю підкорились три медалі. Спочатку уродженець Кременчука виграв срібну медаль у скретчі в категорії С5. А після цього Єгор взяв два золота.

У понеділок Дементьєв виграв індивідуальні перегони на треку. Українець зміг проїхати 4 кілометри за 4 хвилини 26 секунд, що на 4,5 секунди швидше за найближчого переслідувача.

Тепер же Єгору підкорилась перемога в омніумі тієї ж категорії С5. Паралімпієць зібрав 120 очок та залишив позаду двох бразильців – Франца-Йозефа Лассера та Лауро Сезара Моуро Шамана.

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Нагадаємо, що Дементьєв є чотириразовим чемпіоном Олімпійських ігор. Два золота він взяв у 2012-му, ще два – у 2016-му. Його особливістю при народженні стала різна довжина рук, одна з них відчутно коротша.