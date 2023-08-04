Після чемпіонату України, який відбувся у червні 2023 року, Олена Старікова більше не з'являлась на треку. Спортсменка, яка вже давно проживає у Львові, не виклала жодного фото чи відео із тренувального процесу. У її інстаграмі можна було помітити лише світлини з повсякденного неспортивного життя.

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Величезна втрата для українського спорту перед Олімпіадою

Згодом Олена записала велике відео, у якому зізналась, що не отримувала задоволення від того, чим займалась. Старікова натякнула, що більше не буде представляти країну на велотреку та взагалі йде з професійного спорту.

4 серпня Старікова підтвердила Суспільне Спорт, що закінчила професійну кар'єру. Хоча у дівчини були плани про Олімпіаду-2024, де вона була б однією з головних надій України на медалі. Вона планувала зробити перерву у спорті якраз після Олімпійських ігор-2024. Але тепер Олена стежитиме з Іграми у Парижі лише по телевізору.

На жаль, українська збірна з велотреку зазнала великої втрати.

Нагадаємо, що Старікова доволі сенсаційно здобула "срібло" на перенесеній Олімпіаді-2020 у Токіо. Після чого Олену запросили на престижну Лігу чемпіонів.

Цікаво, у квітні з'явилась інформація про саботаж головного державного та інших тренерів Міністерства молоді та спорту України. Через це Старікова не може позмагатись на останньому відбірковому Nation Cup та поїхати у Париж.

Відзначимо, що саме ця причина поставила й під сумнів участь Олени у чемпіонаті світу-2023, який відбудеться у шотландському Глазго, де віцечемпіонки Олімпіади-2020 не було.