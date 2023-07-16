По дорогах Франції триває велогонка Тур де Франс. У шосейному гранд-турі бере участь 22 команди.

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Коварний спуск

На 14-му етапі велогонки сталася масштабна аварія. Інцидент трапився за 146 кілометрів до фінішу. Один з велосипедистів підковзнувся на повороті гірського спуску.

В результаті 25 спортсменів, які рухалися зі швидкість 50 км/год, опинилися на асфальті, а ще 50 були заблоковані.

Іспанця Антоніо Педреро винесли на ношах, а південноафриканського велогонщика Луї Мейнтьєса госпіталізували зі зламаною ключицею. Пізніше змушений був покинути змагання ще й колумбієць Естебан Чавес. Інші велогонщики обійшлися подряпинами.

Момент аварії на 14-му етапі Тур де Франс: дивіться відео

Організаторам довелося на 25 хвилин зупинити гонку. Протягом цього часу спортсменам надавали допомогу. Це була перша масова аварія цього року на Турі.

До слова. Переможцем 14-го етапу став іспанець Карлос Родрігес. Дистанцію у 151,8 кілометра він подолав за 3 години 58 хвилин та 45 секунд. У генеральній класифікації представник команди Ineos Grenadiers займає 3 сходинку.

Що відомо про Тур де Франс-2023