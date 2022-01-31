Єгипет драматично здолав Марокко: гол Салаха витягнув у півфінал Кубка Африки

У матчі 1/4 фіналу Кубка африканських націй збірна Єгипту в додатковий час перемогла команду Марокко. Героєм матчу став лідер єгипетської збірної Мохамед Салах.

Єгипет – Марокко 2:1 ДЧ

Голи: Салах, 53, Трезеге, 100 – Буфаль, 7 (пен.)

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Вже на 5-й хвилині було призначено пенальті у ворота Єгипту за фол на захиснику ПСЖ Ашрафе Хакімі, допоміг VAR. Одинадцятиметровий реалізував Софян Буфаль.

У другому таймі форвард Ліверпуля Мохамед Салах поновив паритет. В основний час матчу команди не виявили переможця, тож зустріч перейшла до овертайму.

На 100-й хвилині Махмуд Хассан із передачі Салаха вивів Єгипет уперед. Цей гол став вирішальним у матчі.

У півфіналі єгиптяни зіграють проти збірної Камеруну, яка здолала у чвертьфіналі Гамбію (2:0). Поєдинок відбудеться 3 лютого.

Єгипет – Марокко відео матчу