Єгипет – Марокко 2:1 ДЧ
Голи: Салах, 53, Трезеге, 100 – Буфаль, 7 (пен.)
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Вже на 5-й хвилині було призначено пенальті у ворота Єгипту за фол на захиснику ПСЖ Ашрафе Хакімі, допоміг VAR. Одинадцятиметровий реалізував Софян Буфаль.
У другому таймі форвард Ліверпуля Мохамед Салах поновив паритет. В основний час матчу команди не виявили переможця, тож зустріч перейшла до овертайму.
На 100-й хвилині Махмуд Хассан із передачі Салаха вивів Єгипет уперед. Цей гол став вирішальним у матчі.
У півфіналі єгиптяни зіграють проти збірної Камеруну, яка здолала у чвертьфіналі Гамбію (2:0). Поєдинок відбудеться 3 лютого.
Єгипет – Марокко відео матчу