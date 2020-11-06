Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" уже 8 листопада вдруге зустрінуться у сезоні-2020/2021. Сергій Кривцов, лідер "Шахтаря", поділився очікуваннями від гри.

Матч з "Динамо" – один з найважливіших у сезоні

Сергій Кривцов в інтерв'ю "Шахтарю" погодився, що матч з "Динамо" у чемпіонаті України – один з найважливіших у сезоні. "Шахтар" після 8 турів програє киянам 4 очки.

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Гадаю, так. Передусім з турнірної точки зору, але також ми знаємо, наскільки важливими є ці матчі не лише для "Шахтаря" і "Динамо", а й для всього українського футболу. Тим паче що після такої невдалої гри в Лізі чемпіонів ми повинні реабілітуватися перед своїми вболівальниками,

– сказав Сергій.

"Шахтар" і "Динамо" постраждали від коронавірусу, адже в обох українських грандах були зафіксовані спалахи COVID-19. Кривцов вважає, що наразі команди приблизно в рівних умовах.

"Ми плюс-мінус у рівних умовах. Так, "Динамо" має певні проблеми через коронавірус і важко, коли в тебе випадає зі складу одразу п’ять-шість людей. Проте й у нас нещодавно була подібна ситуація, захворіло відразу дев’ять осіб, і разом ми тренуємось буквально тиждень. Нічого страшного, як бачимо, є хлопці, що можуть повноцінно замінити хворих", – заявив Кривцов.

Луческу змінив "Динамо"

Кривцов зазначив, що малюнок гри "Динамо" змінився після приходу екстренера "Шахтаря" Мірчі Луческу.

За Мірчі Луческу "Динамо" змінило гру, сталися помітні зміни. Однак з киянами завжди були важкі та цікаві поєдинки. Гадаю, і цей матч не стане винятком,

– впевнений оборонець.

Поєдинок між "Динамо" та "Шахтарем" відбудеться у неділю, 8-го листопада, у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 17:00.