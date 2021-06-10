Форма збірної України була офіційно затверджена УЄФА для участі в чемпіонаті Європи. За словами президента УАФ Андрія Павелка, затвердили і написи на формі "Слава Україні!" на спині та "Героям слава!" на зворотній стороні. А також дизайн з контуром України попереду. Тож 6 червня Україна представила нову форму.

Та в росіян увага до форми збірної України виявилася прискіпливішою, аніж до своєї (на формі збірної Росії вирішили використати кольорові смуги на рукавах, які б мали складатися у кольори прапору. От тільки прапор вийшов догори дригом. Тож його можна було побачити лише тоді, коли російські футболісти стояли з піднятими руками). І там викликало обурення і розміщення карти окупованого Криму на формі, і обидва гасла.

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Спочатку в УЄФА відповіли Росії, що форма офіційно затверджена. Та після офіційної скарги Російського футбольного союзу, УЄФА таким змінила рішення.

УЄФА уважно вивчила недавно доданий на новий комплект форми слоган "Героям слава", який був представлений на ознайомлення в УЄФА, а в наслідку і затверджений у грудні 2020 року. Однак в той час не розглядалася взаємозв'язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було прийнято рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст,

– йдеться у повідомленні.

І справді, якщо йти за такою логікою, то гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!", згідно з українським законодавством, є офіційним вітанням у Збройних силах та у Національній поліції України. А УЄФА намагається максимально дистанціювати себе від таких речей.

Та в Україні є шанс довести, що це не лише вітання українських військових чи правоохоронців. Адже не вони перші його придумали.

Згідно зі статтею 13 регламенту УЄФА про екіпіровку, на форму національної збірної можна нанести гасло команди. Саме тому УЄФА і дозволила використання гасла "Слава Україні!" як "загальну і неполітичну фразу загальнонаціонального значення". УАФ залишається довести, що "Героям слава" є нероздільним продовження цієї фрази, яка і є гаслом збірної України з футболу. І саме її використовують вболівальники на трибунах під час матчів збірної України (прикладів з матчів можна навести чимало).

Адже збірна України не перша, хто використовує гасла на своїй формі (в документах УЄФА як приклад наведена форма збірної Данії з гаслом "En Del af Noget Større"). Та й сама збірна України гасло "Слава Україні!" використовує з 2018 року. І тоді теж були скарги росіян. Але тоді вони були безуспішні. А до цього на Євро-2012 на спині футболістів української збірної було інше гасло "Україна, вперед!".

Але й без гасла "Героям слава!" на звороті футболки (яке і так ніхто не побачить під час трансляції, і про яке мало б хто знав, якби не скандальні росіяни), нам варто підтримувати збірну України на Євро-2020 (і не лише на Євро-2020, і не лише футболістів). І побажати перемоги.

Слава Україні! Героям слава!