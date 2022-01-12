Є розмови, – агент Ракіцького розкрив майбутнє українця
12 січня 2022 , 22:15Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал ZenitCafe
Агент захисника петербурзького Зеніту Ярослава Ракіцького підтвердив, що його клієнт може змінити клуб. Поки майбутнє українця під питанням.
Чинний контракт 32-річного українця з пітерським клубом закінчується влітку. Нової угоди Ракіцькому Зеніт поки що не пропонував і Шаблій перебуває у діалозі з іншими клубами.
До слова Готовий на все: ексфутболіст збірної України хоче залишитися грати у Росії
"Поки що нічого конкретного від Зеніту немає. Ярослав їде на збори, далі буде видно. Інтерес з інших команд? Є розмови", – сказав Шаблій.
Кар'єра Ракіцького в Зеніті
- Ракіцький виступає за пітерців із 2019 року. За два з половиною сезони оборонець зіграв 107 матчів, забив сім голів та віддав 12 асистів. Тільки цього сезону на рахунку гравця вісім результативних дій.
- Цього сезону РПЛ Ракіцький провів 15 матчів, забив один м'яч і віддав чотири результативні передачі. У Лізі чемпіонів він забив один гол і віддав два гольові паси у шести іграх.
- Transfermarkt оцінює колишнього захисника збірної України у 6 мільйонів євро.
- Ракіцький після переходу із Шахтаря до Зеніту перестав викликатися до збірної України. За національну команду 32-річний захисник провів 54 матчі та забив п'ять м'ячів.
- До цього футболіста критикували за ігнорування гімну України напередодні ігор. Сам Ярослав заявляв, що не співає гімн, адже його завдання не співати, а грати у футбол.