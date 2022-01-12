Є розмови, – агент Ракіцького розкрив майбутнє українця

Агент захисника петербурзького Зеніту Ярослава Ракіцького підтвердив, що його клієнт може змінити клуб. Поки майбутнє українця під питанням.

Чинний контракт 32-річного українця з пітерським клубом закінчується влітку. Нової угоди Ракіцькому Зеніт поки що не пропонував і Шаблій перебуває у діалозі з іншими клубами.

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"Поки що нічого конкретного від Зеніту немає. Ярослав їде на збори, далі буде видно. Інтерес з інших команд? Є розмови", – сказав Шаблій.

Кар'єра Ракіцького в Зеніті