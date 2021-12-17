Наразі Ракіцький отримує за контрактом близько 2,5 мільйона євро на рік. Угода гравця із Зенітом розрахована до літа 2022 року.
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Зеніт поки не розпочав переговори з гравцем про нову угоду. Швидше за все, до цього питання повернуться у січні.
Кар'єра Ракіцького в Зеніті
- Ракіцький виступає за Зеніт з 2019 року. У складі петербурзького клубу український захисник провів 107 матчів, забивши сім голів та зробивши 11 результативних передач.
- Transfermarkt оцінює колишнього захисника збірної України у 6 млн євро.
- Ракіцький після переходу із Шахтаря до Зеніту перестав викликатися до збірної України. За національну команду 32-річний захисник провів 54 матчі та забив п'ять м'ячів.
- До цього футболіста критикували за ігнорування гімну України напередодні ігор. Сам Ярослав заявляв, що не співає гімн, адже його завдання не співати, а грати у футбол.