Действующий контракт 32-летнего украинца с питерским клубом истекает летом. Нового соглашения Ракицкому Зенит пока не предлагал и Шаблий находится в диалоге с другими клубами.

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"Пока ничего конкретного от Зенита нет. Ярослав едет на сборы, дальше будет видно. Интерес других команд? Есть разговоры", – сказал Шаблий.

Карьера Ракицкого в Зените