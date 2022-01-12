Действующий контракт 32-летнего украинца с питерским клубом истекает летом. Нового соглашения Ракицкому Зенит пока не предлагал и Шаблий находится в диалоге с другими клубами.
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"Пока ничего конкретного от Зенита нет. Ярослав едет на сборы, дальше будет видно. Интерес других команд? Есть разговоры", – сказал Шаблий.
Карьера Ракицкого в Зените
- Ракицкий выступает за питерцев с 2019 года. За два с половиной сезона защитник сыграл 107 матчей, забил семь голов и отдал 12 ассистов. Только в этом сезоне на счету игрока восемь результативных действий.
- В этом сезоне РПЛ Ракицкий провел 15 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов он забил один гол и отдал два голевых паса в шести играх.
- Transfermarkt оценивает бывшего защитника сборной Украины в 6 миллионов евро.
- Ракицкий после перехода из Шахтера в Зенит перестал вызываться в сборную Украины. За национальную команду 32-летний защитник провел 54 матча и забил пять мячей.
- До этого футболиста критиковали за игнорирование гимна Украины накануне игр. Сам Ярослав заявлял, что не поет гимн, ведь его задача не петь, а играть в футбол.