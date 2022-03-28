Є плюси та мінуси, – Кличко про рішення Усика покинути України заради реваншу з Джошуа

Олександр Усик виїхав із України під час війни та розпочав підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа. Володимир Кличко прокоментував таке рішення земляка.

Володимир Кличко: Це було непросте рішення

Легенда боксу Володимир Кличко бачить у такому вчинку Олександра Усика більше позитиву, ніж негативу. Кличко-молодший зазначив, що Усику буде дуже складно покинути Україну, яка потерпає від війни проти Росії.

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Тут є плюси та мінуси, і для Олександра це було, безумовно, непросте рішення. Однак сам той факт, що буде виконаний гімн нашої країни і піднятий наш прапор, можна розцінювати, швидше, з позитивного, ніж негативного боку,

– сказав Кличко-молодший.

А от Василь Ломаченко не взяв приклад із Усика. Український боксер відмовився покидати захист країни заради титульного бою проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

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