Усик: Я більше і краще допоможу своїй країні

Олександр Усик змінив службу у територіальній обороні на підготовку до важливого реваншу. Боксер пояснив своє рішення у відеозверненні.

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Усик зазначив, що на ринзі зможе значно більше допомогти Україні, ніж би він бігав з автоматом по Києву у територіальній обороні.

Олександр подякував усім за підтримку та критику.

Усім доброго вечора. Я вирішив розпочати підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа. Таким чином я більше і краще допоможу своїй країні, ніж якщо стоятиму в теробороні і бігатиму з автоматом по Києву. Дуже багато друзів та близьких подзвонило і підтримало мене у цьому. Недоброзичливці, добра вам і щастя, радості та миру. Все буде слава Богу. І все буде Україна. Усім добра,

– сказав боксер.

Відеозвернення Олександра Усика

Реванш Усик – Джошуа