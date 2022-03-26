Хірн: Ми повинні сісти з Олександром Красюком і обговорити ті пропозиції

За словами Едді Хірна, було 4 – 5 пропозицій для проведення поєдинку. Команда Джошуа вдруге хотіла провести бій проти Усика у Великій Британії.

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Також були пропозиції з США та кількох країн Близького Сходу. Хірн заявив, що вони повинні поговорити з Олександром Красюком, щоб обговорити усі деталі.

Команда Джошуа хоче провести поєдинок не пізніше 2 липня.

Ми повинні сісти з Олександром Красюком і обговорити ті пропозиції, які у нас були, і обрати, із якою з них треба рухатися далі. Ми хочемо, щоб бій відбувся до кінця червня, тож, ймовірно, реванш буде в середині або кінці місяця, найпізніше – у першу суботу липня, 2 числа,

– сказав промоутер британського боксера.