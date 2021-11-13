Маліновський: потрібно готуватись до наступної гри

Збірна України зіграла внічию 1:1 з Болгарією у товариському матчі в Одесі. За весь поєдинок "синьо-жовті" завдали понад 30 ударів, тричі забили з офсайду.

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Не пригадаю, коли ми завдали стільки ударів за матч. Є над чим працювати, рухаємось далі. Звісно, ​​хотіли перемогти Болгарію, бо грали в Одесі. Попереду важливіші цілі, тому потрібно готуватись до наступної гри,

– сказав півзахисник Аталанти.

Руслан заявив, що йому дещо незвично грати на позиції у центрі поля, проте він не вважає це проблемою.

"Я давно не грав у центрі, оскільки в Аталанті вже давно граю більше атакувального гравця. Дещо незвично, але я дуже добре знаю цю позицію і що потрібно робити. Я розумію, як грають партнери по команді, тож для мене це не було проблемою", – зазначив Маліновський.

Футболіст наголосив, що від матчу з Болгарією треба взяти лише позитив, оскільки з боснійцями їх очікує зовсім інша гра.

"У Боснії буде зовсім інша гра, тому із зустрічі з Болгарією потрібно взяти лише позитив та нічого іншого. Це буде найважливіший матч, який ми маємо вигравати", – підсумував гравець збірної України.

Конфлікт між Маліновським та Петраковим.

Руслан пропустив жовтневі поєдинки відбору чемпіонату світу-2022 через конфліктну ситуацію з наставником збірної.

У вересні Маліновський не потрапив до основного складу збірної України у матчах відбору на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану та Франції.

Перед товариським матчем проти Чехії Руслан покинув розташування збірної.

Та напередодні головного матчу проти боснійців тренер та футболіст все ж таки знайшли спосіб помиритися.

Вже 16 листопада збірна України зустрінеться у вирішальному матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини. Гра розпочнеться о 21:45.