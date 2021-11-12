Петраков: до хлопців немає питань
Олександр Петраков залишився задоволений грою своїх підопічних у поєдинку проти Болгарії.
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Петракову також сподобався дебют Дмитра Різника. Він зазначив, що "свідомо дав йому зіграти". Коуч переконаний, що Різник ще допоможе збірній у подальших матчах.
Аби забити ще один гол, українцям забракло технічної майстерності, вважає тренер. Проте, за словами наставника "синьо-жовтих", всі гравці збірної добре зіграли проти Болгарії.
У мене до хлопців немає питань. Я всім подякував, побажав успіхів. Я сказав, що якщо так гратимемо з Боснією та Герцеговиною, то потрапимо на чемпіонат світу,
– наголосив наставник збірної України.
Україна – Болгарія: головне
- Збірна України зіграла внічию 1:1 з Болгарією у товариському матчі в Одесі.
- Україна вперше під керівництвом Олександра Петракова зіграла за схеми із чотирма захисниками.
- За матч українці завдали понад 30 ударів, тричі забили з офсайду.
- Вже 16 листопада "синьо-жовті" зустрінуться у вирішальному матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини. Гра розпочнеться о 21:45.