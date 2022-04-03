Зінченко: Я прошу вас, говоріть про це вголос

У своєму інстаграмі футболіст опублікував відеозвернення. Він наголосив про жорстокі звірства ришистів.

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"Я не просто граю за цю країну, я її громадянин. Зараз моя країна захищається від російської агресії. Тисячі людей помирають. Російські війська вже зруйнували кілька міст. Бомби та ракети падають та влучають у дома мирних мешканців.

Я народився та виріс у Житомирський області. 8 березня російська авіація атакувала Малин, місто неподалік від Житомира. За підсумком одного з авіаударів було вбито родину, разом із малою дитиною", – сказав Олександр.

Станом на 3 квітня окупанти вбили 158 дітей, 258 – поранені. Можливо для когось це лише числа, проте для українського народу це неймовірна втрата та біль.

У мене також є маленька донька. Моє серце розбивається під час думок про те, наскільки багато дітей її віку зараз вмирають, та скільки ще стануть жертвами цієї війни,

– наголосив футболіст.

Зінченко закликає світ говорити про війну та зупинити навалу путінської орди.

"Я прошу вас, говоріть про це вголос! Не мовчіть, доки діти не перестануть гинути кожного дня. Будь ласка, допоможіть нам своїми голосами та підтримкою. Зупиніть Путіна! Врятуйте українських дітей", – додав гравець національної команди.

Відеозвернення Зінченка