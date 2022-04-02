Кравчук: Відчував себе дуже незручно

Гравець центра поля Андрій Кравчук розповів, що не бачив інших виходів, як покинути російське Торпедо після того, як Росія напала на Україну. Півзахисник тимчасово підтримуватиме форму у команді Манчестер Сіті віком до 23 років.

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Все завдяки Олександру Зінченку, який допоміг земляку, з яким перетинався ще у молодіжній команді Шахтаря.

За словами футболіста, його б не зрозуміли українці, якби він продовжив свої виступи у країні-агресора.

Відхід з Торпедо був єдиним рішенням. Я відчував себе дуже незручно, в Україні мене не зрозуміли б, якби я залишився. Не можу повірити у те, що відбувається. ХХІ століття, центр Європи. Важко підібрати слова,

– розповів Кравчук.

Андрій розповів, що дізнався про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну після дзвінка мами, яка сказала, що Росія бомбить нашу країну. Кравчук додав, що щодня переглядає новини, які відбуваються в Україні.

"Він залишається і бореться"

Кравчук зізнався, що його брат захищає рідну країну від русні.

Я розмовляю зі своїм братом щодня. Кажу йому, як пишаюся ним за те, що він захищає не лише нашу сім'ю, а й усю країну та український народ. Він залишається і бореться. Зараз моя сім'я в безпеці, але моя мама тільки сказала мені, що все ще чує вибухи бомб. Я дуже хвилююся,

– розповів футболіст.

Нагадаємо, що разом із Кравчуком Торпедо покинув інший український гравець Олександр Каплієнко. Кравчук виступав за російський клуб із лютого 2021 року. За команду провів 22 матчі, у яких зробив 3 асисти.

Спочатку війни російський чемпіонат покинули чимало українських тренерів та футболістів. Але "годувати" країну-агресора продовжує Анатолій Тимощук та Іван Ордець. Перший й взагалі замовчує про війну у рідній Україні, за що вже поплатився.