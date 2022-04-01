Український десант у МанСіті поповнився
Олександр Зінченко допоміг 23-річному центральному півзахиснику з клубом, де він зможе підтримувати форму. Андрій Кравчук тренуватиметься з командою Манчестер Сіті віком до 23 років.
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Раніше українські футболісти перетинались у молодіжній команді Шахтаря. Цікаво, що Кравчук розпочав нинішній сезон у чемпіонаті Росії.
МанСіті після 29 турів йде лідером в АПЛ, в активі "містян" 70 очок.
Нагадаємо, що раніше Зінченко теж виступав у країні-агресора. Олександр грав за Уфу.
Хто такий Андрій Кравчук
- До 2021 року виступав у двох донецьких командах – Шахтарі-19 та Олімпіку.
- З лютого 2021-го підписав контракт із московським Торпедо, перейшовши у статусі вільного агента.
- У сезоні-2021/2022 провів 22 матчі, у яких зробив 3 асисти.
- Його колишній клуб йде другим у Першості ФНЛ.