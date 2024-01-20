Ястремська написала на камері "Все буде Україна" після виходу в 1/8 фіналу AO-2024: відео

У суботу, 20 січня, Даяна Ястремська вийшла на корт, аби позмагатись за вихід в 1/8 фіналу Australian Open-2024. Тенісистці із Одеси вдалось переграти американку Емму Наварро.

Поєдинок 1/16 фіналу AO-2024 тривав три сети та майже 2 години насолоди побачили прихильники цього видовищного виду спорту. Даяна Ястремська віддала суперниці одну партію та ще три гейми в інших двох сетах. У підсумку – 2:6, 6:2, 1:6 на користь української тенісистки, повідомляє 24 Канал.

Детальніше про гру Українки продовжують запалювати: Ястремська пробилась до 1/8 фіналу Australian Open

Черговий меседж до світу від Ястремської

Одеситка створила ще одну сенсацію у Мельбурні, пробившись до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, де вже дізналась свою наступну суперницю. За вихід у чвертьфінал Даяна зіграє проти "нейтральної" білоруски Вікторії Азарєнко (орієнтовно 21 січня).

Ястремська стала другою тенісисткою із України, яка пробилась до 1/8 фіналу. Першою це зробила Марта Костюк.

Після перемоги Даяна знову підійшла до камери, аби залишити на ній символічний напис. Цього разу тенісистка знову пригадала світу про свою рідну країну.

Все буде Україна,

– написала на камері тенісистка.

Назву своєї країни Даяна залишила англійською мовою.

Ястремська залишила патріотичний меседж на камері на AO-2024: дивіться відео

Нагадаємо, що після перемоги у першому колі AO-2024 над чешкою Маркетою Вондроушовою, українка написала на об'єктиві камери "Слава Україні!".

20 січня свій матч 1/16 фіналу проведе й перша ракетка України Еліна Світоліна, яка зустрінеться зі швейцаркою Вікторією Голубіч.

Шлях Ястремської до 1/8 фіналу Australian Open-2024