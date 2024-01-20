Емма Наварро – Даяна Ястремська 1:2 (2:6, 6:2, 1:6)

1 годину 47 хвилин тенісистки боролись за вихід в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Даяна дуже впевнено розпочала поєдинок – із чотирьох виграних геймів. Далі українка дозволила суперниці дещо наблизитись, але не довести рахунок до критичного 2:4. Однак це все, що вдалось американці у стартовій партії. Ястремська спокійно довела сет до перемоги 2:6, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Поводилася доволі шанобливо, – Сабалєнко зробила несподіване зізнання після гри з Цуренко

Несподіваний початок матчу був проти 26-ї ракетки світу.

А от друга партія розпочалась за ідентичним сценарієм, але вже на користь Наварро 4:0. Далі було все, як у першому сеті. Емма взяла два гейми, які привели її до переможного результату у партії, а українці віддала два гейми 6:2. Рахунок по сетах став рівним 1:1.

Все вирішувалось у третій партії, початок якої був за тенісисткою з Одеси. Ястремська захистила дві свої подачі та взяла гейм на м'ячі американки 0:3. Даяна поклала початок для своєї перемоги.

Четвертий гейм залишився за Наварро. Але на більше Емми не вистачило. Українка впевнено закінчила сет із позитивним для себе результатом – 1:6.

Даяна Ястремська вслід за Мартою Костюк пробилась до 1/8 фіналу AO-2024. Наразі українські тенісистки показують майже 100-відсотковий результат. Лише Леся Цуренко зупинилась в 1/16 фіналу змагань.

До слова. У наступному колі Ястремська зіграє проти "нейтральної" білоруски Вікторії Азарєнко (21 січня).

Свій матч за вихід в 1/8 20 січня проведе перша ракетка України Еліна Світоліна, яка зустрінеться із швейцаркою Вікторією Голубіч (початок не швидше 12:00).