Друга ракетка України Даяна Ястремська візьме участь у турнірі в Нью-Йорку. У першому колі на українку чекає складне протистояння проти американки Вінус Вільямс.

Старт змагань Western & Southern Open для українки стане справжнім випробовуванням. Вільямс – експерша ракетка світу, але на цей час американка знаходиться нижче Ястремської у рейтингу WTA, інформує 24 канал.

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Спекотний матч

Вінус Вільямс розташовується на 40 сходинок нижче українки, а Даяна Ястремська посідає 25 місце.

Ще жодного разу Ястремська не зустрічалась зі старшою із сестер Вільямс. Вінус – єдина тенісистка з топ-100 рейтингу, якій понад 40 років.

Раніше Ястремська вже брала участь на турнірі у Нью-Йорку. Торік українка зупинилась у другому колі, коли зазнала поразки від Світлани Кузнецової.

Українські тенісистки вже знають, як потрібно перемагати Вінус Вільямс. У 2019 році Світоліна святкувала успіх якраз над Вінус Вільямс у 1/32 останнього турніру серії Великого шолому Us Open. Світоліна у двох сетах перемогла старшу з сестер Вільямс Вінус – 6:4, 6:4.