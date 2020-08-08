Друга ракетка України Даяна Ястремська програла в 1/4 фіналу турніру в Палермо. Італійська тенісистка Джорджі перевела гру у тай-брейк та святкувала перемогу у зустрічі.

Даяна Ястремська зустрілась в 1/4 фіналу турніру в Італії із місцевою представницею Камілою Джорджі. Українка у трьох сетах програла італійці, пише 24 канал.

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Даяна Ястремська – Каміла Джорджі 1:2 (6:4, 6:7, 3:6)

У ході зустрічі українка мала матчболи, але вони їй не допомогли. У другій партії Ястремська могла вирішувати результат матчу в двох геймах, але дозволила суперницю перевести гру на тай-брейк.

Матч тривав 2 години 54 хвилини. Це третій за найбільшим часом на корті поєдинок в кар'єрі Ястремської.

До цього були матчі, коли годинник показував 2:58 і 3:02 (рекордний поєдинок українки був проти Варвари Лепченко ще у 2018 році).

Додамо, що турнір у Палермо офіційно відновив сезон, який був припинений з березня через пандемію COVID-19.

На цьому турнірі українка досить легко здолала Доден в 1/8 фіналу турніру. А ще раніше драматично перемогла третю ракетку Іспанії Сару Соррібес-Тормо.

Ястремська – Джоджі відеоогляд матчу