Ястремская сыграет против экс-первой ракетки мира Уильямс: кто из украинок уже побеждал ее
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие в турнире в Нью-Йорке. В первом круге украинку ожидает сложное противостояние против американки Винус Уильямс.
Старт соревнований Western & Southern Open для украинки станет настоящим испытанием. Уильямс – бывшая первая ракетка мира, но в настоящее время американка ниже Ястремской в рейтинге WTA, информирует 24 канал.
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Жаркий матч
Винус Уильямс располагается на 40 ступенек ниже украинки, а Даяна Ястремская занимает 25 место.
Еще ни разу Ястремская не встречалась со старшей из сестер Уильямс. Винус – единственная теннисистка из топ-100 рейтинга, которой больше 40 лет.
Ранее Ястремская уже участвовала на турнире в Нью-Йорке. В прошлом году украинка остановилась во втором круге, когда потерпела поражение от Светланы Кузнецовой.
Украинские теннисистки уже знают, как нужно побеждать Винус Уильямс. В 2019 году Свитолина праздновала успех как раз над Винус Уильямс в 1/32 последнего турнира серии Большого шлема Us Open. Свитолина в двух сетах победила старшую из сестер Уильямс Винус – 6:4, 6:4.
Винус Уильямс – семикратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде, четырехкратная олимпийская чемпионка, олимпийская медалистка, бывшая первая ракетка мира, старшая сестра Серены Уильямс.
Турниром ранее Ястремская в Палермо дошла до 1/4 финала, где уступила итальянке Камиле Джорджи в трех сетах.
Карьера Дайаны Ястремской
- На юниорском уровне Ястремская достигала шестой ступени мирового рейтинга, была финалисткой Уимблдонского турнира 2016 среди девушек в одиночном разряде, а также финалисткой Открытого чемпионата Австралии 2016 года в парном разряде.
- На взрослом уровне дебют Дайаны в турнирах WTA состоялся 2016 на Istanbul Cup. В следующем году на этом же турнире она одержала свою первую победу, одолев в первом круге Андреу Петкович.
- В июле 2018 году Ястремская поднялась в первую сотню рейтинга теннисисток, первой из тех, кто родился в 2000-х годах. 14 октября того же года она получила свой первый титул в WTA туре на турнире Hong Kong Tennis Open. Украинка победила в финале 24-ю ракетку мира, китаянку Ван Цян. В течение турнира Даяна не отдала своим соперницам ни одного сета и установила рекорд Украины, получив титул в возрасте 18 лет и 4 месяца.