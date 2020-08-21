Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие в турнире в Нью-Йорке. В первом круге украинку ожидает сложное противостояние против американки Винус Уильямс.

Старт соревнований Western & Southern Open для украинки станет настоящим испытанием. Уильямс – бывшая первая ракетка мира, но в настоящее время американка ниже Ястремской в ​​рейтинге WTA, информирует 24 канал.

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Жаркий матч

Винус Уильямс располагается на 40 ступенек ниже украинки, а Даяна Ястремская занимает 25 место.

Еще ни разу Ястремская не встречалась со старшей из сестер Уильямс. Винус – единственная теннисистка из топ-100 рейтинга, которой больше 40 лет.

Ранее Ястремская уже участвовала на турнире в Нью-Йорке. В прошлом году украинка остановилась во втором круге, когда потерпела поражение от Светланы Кузнецовой.

Украинские теннисистки уже знают, как нужно побеждать Винус Уильямс. В 2019 году Свитолина праздновала успех как раз над Винус Уильямс в 1/32 последнего турнира серии Большого шлема Us Open. Свитолина в двух сетах победила старшую из сестер Уильямс Винус – 6:4, 6:4.

Винус Уильямс – семикратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде, четырехкратная олимпийская чемпионка, олимпийская медалистка, бывшая первая ракетка мира, старшая сестра Серены Уильямс.

Турниром ранее Ястремская в Палермо дошла до 1/4 финала, где уступила итальянке Камиле Джорджи в трех сетах.

Карьера Дайаны Ястремской