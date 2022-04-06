Ястремська у яскравому стилі пробилась в 1/8 фіналу у Колумбії

Даяна Ястремська з 5-го на 6-те квітня зіграла в 1/16 фіналу турніру WTA у колумбійській Боготі. Українська тенісистка переграла суперницю з Угорщини Панну Удварді.

Панна Удварді – Даяна Ястремська 0:2 (5:7, 1:6)

Трохи більше години знадобилось Ястремській, щоб пробитись в 1/8 фіналу колумбійського турніру. Поєдинок розпочався з виграного гейму для українки, повідомляє 24 канал.

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Далі Даяна наростила перевагу до 2:4, але Удварді не лише зрівняла рахунок, а й вийшла уперед – 5:4. Українська тенісистка не опустила руки та взяла три гейми поспіль – 5:7. Даяна взяла три розіграші на подачі суперниці з Угорщини.

Ястремська чудово стартувала у другій партії із 0:3 на свою користь. Четвертий затяжний розіграш залишився за Удварді – 1:3. Далі Даяна взяла дві свої подачі та один гейм по м'ячі суперниці. У підсумку – 1:6 розгромний сет від українки.

Даяна Ястремська в 1/8 фіналу. За матч українська тенісистка зробила 3 подачі на виліт, аж 7 подвійних помилок та відіграла 4 із 6-ти брейків.

. Наступною суперницею українки стане італійка Сара Еррані.