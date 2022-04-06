Панна Удварди – Даяна Ястремская 0:2 (5:7, 1:6)

Чуть больше часа понадобилось Ястремской, чтобы пробиться в 1/8 финала колумбийского турнира. Поединок начался с выигранного гейма для украинки, сообщает 24 канал.

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Далее Даяна нарастила преимущество до 2:4, но Удварди не только сравняла счет, но и вышла вперед – 5:4. Украинская теннисистка не опустила руки и взяла три гейма подряд - 5:7. Даяна взяла три розыгрыша на подаче соперницы из Венгрии.

Ястремская отлично стартовала во второй партии с 0:3 в свою пользу. Четвертый затяжной розыгрыш остался при Удварде – 1:3. Дальше Даяна взяла две свои подачи и один гейм по мячу соперницы. В итоге – 1:6 разгромный сет от украинки.

Даяна Ястремская в 1/8 финала. За матч украинская теннисистка сделала 3 подачи на вылет, 7 двойных ошибок и отыграла 4 из 6-ти брейков.

К слову. Следующей соперницей украинки станет итальянка Сара Эррани.