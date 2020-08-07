Друга ракетка України Даяна Ястремська без проблем обіграла французьку представницю Осеан Доден у другому колі турніру в Палермо. Тепер на українку чекає поєдинок проти італійки Каміли Джорджі.

Даяна Ястремська перемогла Доден (№116 WTA) у двох сетах. Українка взяла реванш за матч у 2017 році, коли Даяна поступилась представниці з Франції. пише 24 канал.

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Даяна Ястремская (Украина) – Осеан Доден (Франция) 2:0 (6:2, 6:4)

З перших секунд Ястремська показала, хто у матчі буде лідеркою. У француженки зовсім не клеїлась гра, а Даяна розстрілювала її зі зручних позицій/

11 ейсів проти 2 подвійних помилок у Ястремської – чудовий показник, який не так часто побачиш у тенісі.

Доден завершила сет безглуздою подвійною помилкою, це було максимально за духом того, що відбувалося на корті.

У другій партії українка повела 2:0, здавалось, що все під контролем в Ястремської, але ситуація різко змінилася. Осеан почала одну за одною брати свою подачу. Лише у 10-му геймі Ястремській вдалося втілити свою перевагу в ще один брейк, який вирішив результат матчу.

У наступному колі Ястремська зіграє проти італійки Каміли Джорджі.

Ястремська – Доден: найкращі моменти матчу