Не Світоліною єдиною: збірна України втратила ще одну лідерку перед матчами проти Японії

Українська збірна підходить до матчів Кубка Біллі Джин Кінг у знекровленому складі. "Синьо-жовті" понесли ще одну втрату напередодні поєдинків проти Японії.

На жаль, через несподіване погіршення стану здоров'я за збірну України у майбутніх матчах точно не зіграє Даяна Ястремська. Третя ракетка країни відновлюється після потрапляння у лікарню.

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Ще одна втрата для національної команди

У тенісистки був знайдений камінь у нирці. На щастя, з Даяною все добре. Ястремська зізналась, що з нетерпінням чекає на повернення на корт.

Через це Федерація тенісу України не встигне знайти повноцінну заміну Даяні. Тому збірна на Кубку Біллі Джин Кінг вийде у не найсильнішому складі. Нашу країну представлятимуть лише три тенісистки – Марта Костюк, Катаріна Завацька та Людмила Кіченок.

Нагадаємо, що через народження донечки сезон пропускає Еліна Світоліна.

Також достроково через проблеми з рукою сезон закінчила досвічена Леся Цуренко.

У заявці немає першої ракетки України Ангеліни Калініної.

Матчі України проти Японії на Кубку Біллі Джин Кінг відбудуться з 11-го по 12-те листопада на корті суперника у Токіо.