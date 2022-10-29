У третьої ракетки України виявили камінь у нирці, який привів до нестерпного болю. На щастя, лікарі допомогли Даяні, яка розповіла про свій стан здоров'я.

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Ястремська: Не можу дочекатися повернення до тренувань

Ястремська дещо заспокоїла своїх уболівальників. Тенісистка виклала фото з узбережжя та зізналась, що попереду на неї ще чекає лікування, але вона вже з нетерпінням чекає на повернення на корт.

Привіт усім. Я почуваюся краще, але мені все ще треба лікуватись... Не можу дочекатися повернення до тренувань,

– підписала світлину українка.



Ястремська про стан свого здоров'я / Фото з інстаграму тенісистки