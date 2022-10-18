Третя ракетка України більше не вийде на корт у цьому сезоні. Сумну звістку Леся Цуренко повідомила у соціальних мережах.

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Вимушена пауза

Тенісистка виклала фото з бандажем на руці. Проблеми з ліктем продовжують турбувати українську спортсменку. Тому Цуренко достроково закінчує для себе сезон, щоб зайнятись лікуванням руки.

Леся зізналась, що сподівається, що наступний рік буде для неї значно кращим, аніж 2022-й. У сторіс тенісистка пояснила, що цей бандаж не означає, що вона перенесла хірургічне втручання.

Сподіваюся, наступний рік буде кращим. На жаль, змушена завершити виступи цього року, щоб лікувати лікоть. Це не операція,

– підписала фото тенісистка.



Цуренко закінчила для себе сезон / Фото з інстаграму тенісистки

Сезон для Лесі Цуренко