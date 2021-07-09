Ястремська тріумфально повернулася на корт у Гамбурзі після допінг-скандалу: відео

Даяна Ястремська провела свій перший матч після тривалої перерви пов'язаної з допінговим скандалом. Українська тенісистка в 1/8 фіналу турніру у Гамбурзі (Німеччина) здолала полячку Магдалену Френх.

Даяна Ястремська – Магдалена Френх 2:0 (7:6, 6:1)

Тенісистки пробули на корті 1 годину 47 хвилин. 21-річній українці знадобилось лише два сети, щоб здобути тріумфально повернутись на корт.

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145-та ракетка світу у першому сеті довела Ястремській, що перемога українці не дістанеться легко. Перших сім геймів дівчата брали по черзі – 4:3. здавалось, що ключовим став восьмий гейм, у якому тенісистка з України збільшила перевагу до 5:3 та була за крок від взятого сету. Але полячка не склала руки. Магдалена взяла три гейми поспіль, один із них на подачі українки. До слова, він виявився найбільш тривалим у першій партії.

Однак Даяна перевела сет у тай-брейк 6:6. У цій тенісній фортуні сильнішою була Ястремська 7:5. А за геймами – 7:6 перемога українки.

Відзначимо, що обидві суперниці по два рази віддавали гейми на власних подачах. Даяна зробила одну подвійну помилку, а показник її виграних очок на подачі склав 56%. У її суперниці з Польщі ідентичний відсоток.

Неймовірна перемога

Другий сет став казкою для тенісистки з України. Ястремська впевнено громила представницю Польщі, повівши у рахунку 5:0. У шостому геймі Френх дала промінчик надії польським фанатам 5:1. Але Даяна не збиралась віддавати перемогу з рук. У підсумку – 6:1 Ястремська святкує першу перемогу у Гамбурзі.

Загалом за матч українка зробила дві подачі на виліт, а її суперниця жодної. Подвійна помилка у першому сеті стала єдиною у грі. Натомість у полячки аж три подвійні помилки. Відсоток першої подачі кращий у Магдалени – 58 проти 45 у Даяни.

У чвертьфіналі Ястремська зіграє проти більш серйозної суперниці з Італії Сари Еррані. Італійка посідає 105 сходинку у рейтингу WTA, але є грізною конкуренткою для українки.

Ястремська – Френх відеоогляд