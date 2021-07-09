Даяна Ястремская – Магдалена Френх 2:0 (7:6, 6:1)

Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. 21-летней украинке понадобилось всего два сета, чтобы триумфально вернуться на корт.

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145-я ракетка мира в первом сете доказала Ястремской, что победа украинке не достанется легко. Первые семь геймов девушки брали по очереди – 4:3. Казалось, что ключевым стал восьмой гейм, в котором теннисистка из Украины увеличила преимущество до 5:3 и была в шаге от взятого сета. Но полячка не сложила руки. Магдалена взяла три гейма подряд, один из них на подаче украинки. К слову, он оказался самым длительным в первой партии.

Однако Даяна перевела сет в тай-брейк 6:6. В этой теннисной фортуне сильнее была Ястремская 7:5. А по геймам – 7:6 победа украинки.

Отметим, что обе соперницы по два раза отдавали геймы на собственных подачах. Даяна сделала одну двойную ошибку, а показатель ее выигранных очков на подаче составил 56%. У ее соперницы из Польши идентичный процент.

Невероятная победа

Второй сет стал сказкой для теннисистки из Украины. Ястремская уверенно громила представительницу Польши, поведя в счете 5:0. В шестом гейме Френх дала лучик надежды польским фанатам 5:1. Но Даяна не собиралась отдавать победу из рук. В итоге – 6:1 Ястремская празднует первую победу в Гамбурге.

Всего за матч украинка сделала две подачи на вылет, а ее соперница ни одной. Двойная ошибка в первом сете стала единственной в игре. Зато у полячки целых три двойных ошибки. Процент первой подачи лучше у Магдалены – 58 против 45 у Даяны.

В четвертьфинале Ястремская сыграет против более серьезной соперницы из Италии Сары Эррани. Итальянка занимает 105 место в рейтинге WTA, но является грозной конкуренткой для украинки.

Ястремская – Френх видеообзор