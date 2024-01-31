Українська сенсація Australian Open перемогла росіянку на турнірі WTA 500 в Австрії: відео

В австрійському Лінці стартував тенісний турнір WTA500 Upper Austria Ladies Linz. Українка Даяна Ястремська стартувала з основної сітки змагань.

Даяна Ястремська (Україна) – Еріка Андрєєва 2:1 (7:6(4), 3:6, 6:2)

Першою суперницею Даяни Ястремської стала "нейтральна" росіянка Еріка Андреєва. У рейтингу WTA вона займає 111-те місце, пише 24 Канал.

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Вольова перемога Ястремської

Суперниці вдруге зустрічалися на тенісному корті. Перша зустріч тенісисток завершилася перемогою українки (6:3, 6:4). Той матч проходив в рамках кваліфікації Вімблдона-2023.

Другий поєдинок не став легкою прогулянкою для Даяни. Очевидно, що багато сил відібрав Відкритий чемпіонат Австралії, який нещодавно завершився.

У першому сеті Ястремська дотиснула росіянку на тайбрейку. У наступній партії Андреєва взяла реванш, перемігши 6:3.

Доля матчу вирішилася у наступному сеті. На початку партії росіянка вела з рахунком 2:1. Проте Даяна зуміла переломити хід зустрічі та виграла чотири поспіль розіграші.

У підсумку Ястремська здобула перемогу з рахунком 2:1. Виснажливий матч тривав 2 години 28 хвилин.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська створила справжню сенсацію на Australian Open-2024, дійшовши до півфіналу турніру серії Grand Slam.

Відеоогляд матчу Ястремська – Андреєва

Наступною суперницею Даяни у другому колі турніру в Лінца стане третя ракетка турніру Донна Векич з Хорватії.