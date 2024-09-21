Під час гонки Формули-1 в Сингапурі на трасу вибігла величезна ящірка: кумедне відео епізоду

В Сингапурі кілька разів вивішували червоні прапори під час сесій. Спочатку на заваді гонщиків опинилась тварина, а пізніше - аварія за участю Феррарі.

Цими вихідними у Сингапурі проходить 18-ий етап Формули-1 сезону-2024. На треку вже відбулись практичні заїзди та кваліфікація для визначення стартового положення пілотів на гран-прі.

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Курйозне гран-прі Сингапуру

Під час одного із заїздів на трасі стався курйозний момент. Велика ящірка зненацька продерлась на трек та побігла по дорозі назустріч гонщикам.

Ящірка на трасі у Сингапурі:

Стюардам довелось вивісити червоні прапори та прибрати дику тварину. Лише після цього сесія була відновлена. На щастя, ані ящірка, ані пілоти не постраждали.

Відзначимо, що кваліфікація завершилась вкрай невдало для Феррарі. По-перше, Карло Сайнс допустив дику помилку, не вписавшись у поворот. Іспанець в'їхав у відбійник.

Відео аварії Карлоса Сайнса:

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Ба більше, його партнер по команді Шарль Леклер виїхав за межі траси, тому йому не зарахували коло. Він фінішував дев'ятим, а Сайнс – десятим. Переможцем кваліфікації став пілот Макларен Лендо Норріс, який випередив Макса Ферстаппена (Ред Булл) та Льюїса Гемілтона (Мерседес).

Результати кваліфікації гран-прі Сингапура: