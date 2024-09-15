У Формулі-1 відбувся вже 17-ий етап сезону-2024. Відбувся він на міській трасі в Баку, де останні два роки тріумфував пілот Ред Булл Серхіо Перес, пише 24 Канал.

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Аварія Сайнса та Переса

Втім цього разу гран-прі склався для мексиканця геть невдало. У кваліфікації Серхіо показав четвертий результат, а саму гонку так і не зміг завершити через аварію.

Незадовго до фінішу в болід Переса врізався пілот Феррарі Карлос Сайнс, через що обидва гонщика влетіли у відбійник та достроково завершили гонку. Інший же пілот Ред Булл Макс Ферстаппен фінішував лише п'ятим.

Відео зіткнення Сайнса та Переса:

Втім нідерландець зберіг комфортну перевагу над переслідувачами. Головний конкурент Макса Лендо Норріс був лише четвертим, тоді як перемогу здобув його партнер по Макларен Оскар Піастрі.

Результати гран-прі Азербайджану-2024:

  1. Оскар Піастрі (Макларен)
  2. Шарль Леклер (Феррарі) +10,910
  3. Джордж Расселл (Мерседес) +31,328
  4. Лендо Норріс (Макларен) +36,143
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1:17,098
  6. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1:25,468
  7. Алекс Албон (Вільямс) +1:27,396
  8. Франко Колапінто (Вільямс) +1:29,541
  9. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +1:32,401
  10. Олівер Берман (Хаас) +1:33,127

Це вже четвертий подіум австралійця за останній п'ять гран-прі. Другим фінішував пілот Феррарі Шарль Леклер, який у п'ятницю розбив свій болід під час практики. Топ-трійку замкнув Джордж Расселл з Мерседеса

Індивідуальний залік сезону-2024:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 313
  2. Лендо Норріс (Макларен) – 254
  3. Шарль Леклер (Феррарі) – 235
  4. Оскар Піастрі (Макларен) – 232
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) – 184
  6. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 166
  7. Джордж Расселл (Мерседес) – 143
  8. Серхіо Перес (Ред Булл) – 143
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 58
  10. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 24

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При цьому у гонці за Кубок конструкторів лідер таки змінився. Завдяки провалу Переса Ред Булл пропустив на першу сходинку Макларен та трохи підпустив до себе Феррарі.

Залік Кубка конструкторів-2024:

  1. Макларен – 476
  2. Ред Булл – 456
  3. Феррарі – 425
  4. Мерседес – 309
  5. Астон Мартін – 82
  6. РБ-Хонда – 34
  7. Хаас – 29
  8. Вільямс – 16
  9. Альпін – 13
  10. Заубер – 0