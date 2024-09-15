У Формулі-1 відбувся вже 17-ий етап сезону-2024. Відбувся він на міській трасі в Баку, де останні два роки тріумфував пілот Ред Булл Серхіо Перес, пише 24 Канал.

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Аварія Сайнса та Переса

Втім цього разу гран-прі склався для мексиканця геть невдало. У кваліфікації Серхіо показав четвертий результат, а саму гонку так і не зміг завершити через аварію.

Незадовго до фінішу в болід Переса врізався пілот Феррарі Карлос Сайнс, через що обидва гонщика влетіли у відбійник та достроково завершили гонку. Інший же пілот Ред Булл Макс Ферстаппен фінішував лише п'ятим.

Відео зіткнення Сайнса та Переса:

Втім нідерландець зберіг комфортну перевагу над переслідувачами. Головний конкурент Макса Лендо Норріс був лише четвертим, тоді як перемогу здобув його партнер по Макларен Оскар Піастрі.

Результати гран-прі Азербайджану-2024:

Оскар Піастрі (Макларен) Шарль Леклер (Феррарі) +10,910 Джордж Расселл (Мерседес) +31,328 Лендо Норріс (Макларен) +36,143 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1:17,098 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1:25,468 Алекс Албон (Вільямс) +1:27,396 Франко Колапінто (Вільямс) +1:29,541 Льюїс Хемілтон (Мерседес) +1:32,401 Олівер Берман (Хаас) +1:33,127

Це вже четвертий подіум австралійця за останній п'ять гран-прі. Другим фінішував пілот Феррарі Шарль Леклер, який у п'ятницю розбив свій болід під час практики. Топ-трійку замкнув Джордж Расселл з Мерседеса

Індивідуальний залік сезону-2024:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 313 Лендо Норріс (Макларен) – 254 Шарль Леклер (Феррарі) – 235 Оскар Піастрі (Макларен) – 232 Карлос Сайнс (Феррарі) – 184 Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 166 Джордж Расселл (Мерседес) – 143 Серхіо Перес (Ред Булл) – 143 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 58 Ленс Стролл (Астон Мартін) – 24

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При цьому у гонці за Кубок конструкторів лідер таки змінився. Завдяки провалу Переса Ред Булл пропустив на першу сходинку Макларен та трохи підпустив до себе Феррарі.

Залік Кубка конструкторів-2024: