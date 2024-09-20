Напередодні розіграшу Гран-прі Сінгапуру відбулася пресконференція за участю чемпіона світу Макса Ферстаппена. Під час спілкування пілота Ред Булла запитали про минулу гонку в Азербайджані.

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За що покарали чемпіона світу

Ферстаппена запитали, чому його товариш по команді Серхіо Перес був швидшим за нього у Баку. На що Макс досить красномовно відповів.

Я не знаю. Різні налаштування. Щойно я потрапив на кваліфікацію, я зрозумів, що машина в д*пі (was f*cked),

– сказав Ферстаппен.

Гонщик зазначив, що англійська не його рідна мова, а тому дозволяє собі такі висловлювання.

Міжнародна федерація автоспорту та Формула-1 оголосили покарання для Ферстаппена через використання на офіційних заходах нецензурної лайки. Пілота зобов'язали взяти участь в громадських роботах, але наразі без подробиць.

Формула-1 вимагає від пілотів слідкувати за мовою

Це не перший подібний вчинок Макса. Минулого сезону нецензурна лайка з вуст Ферстаппена лунала на кількох офіційних заходах Формули-1.

Крім того, пілот отримував попередження після використання нелітературних висловів в радіопереговорах на Гран-прі Угорщини.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен очолює індивідуальний залік сезону-2024. Попередню гонку на Гран-прі Азербайджану пілот Ред Булла завершив на п'ятому місці.