Найкращий результат у світі: Магучіх тріумфально розпочала літній сезон 2023

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на змаганнях серії World Athletics Continental Tour Gold. Результат українки став найкращим в світі.

Програму літнього сезону 2023 відкрив турнір серії World Athletics Continental Tour Gold в кенійському Найробі, пише 24 Канал. Збірну України на цих змаганнях представляли чотири стрибунки у висоту: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Левченко та Марина Ковтунова.

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Рекорд сезону Магучіх

Перемогу на змагання здобула Ярослава Магучіх. Українка продемонструвала найкращий результат сезону, підкоривши висоту у 2 метри. Призерка Олімпійських ігор-2020 стала першою спортсменкою у 2023 році, якій підкорився такий результат. Крім того, Ярослава оновила рекорд турніру в Кенії. Попередній становив 1,91 метра і належав британці Зіанор.

На п'єдестал також потрапила українка Катерина Табашник, яка з результатом 1,86 метра завоювала "бронзу". Юлія Левченко завершила змагання на 4-й сходинці, а 16-річна Марина Ковтунова посіла 8-ме місце.

До слова. Особистий рекорд Ярослави Магучіх на відкритому повітрі становить 2,05 метра. Українська стрибунка встановила його у 2022 році на турнірі у Брюсселі.

Результат змагань зі стрибків у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00 м

2. Лаура Зіанор (Велика Британія) – 1.90 м

3. Катерина Табашник (Україна) – 1.86 м

4. Юлія Левченко (Україна) – 1.86 м

...

8. Марина Ковтунова (Україна) – 1.78 м

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики в приміщенні Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль. Українка взяла висоту 1,98 метра.