Програму літнього сезону 2023 відкрив турнір серії World Athletics Continental Tour Gold в кенійському Найробі, пише 24 Канал. Збірну України на цих змаганнях представляли чотири стрибунки у висоту: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Левченко та Марина Ковтунова.
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Рекорд сезону Магучіх
Перемогу на змагання здобула Ярослава Магучіх. Українка продемонструвала найкращий результат сезону, підкоривши висоту у 2 метри. Призерка Олімпійських ігор-2020 стала першою спортсменкою у 2023 році, якій підкорився такий результат. Крім того, Ярослава оновила рекорд турніру в Кенії. Попередній становив 1,91 метра і належав британці Зіанор.
На п'єдестал також потрапила українка Катерина Табашник, яка з результатом 1,86 метра завоювала "бронзу". Юлія Левченко завершила змагання на 4-й сходинці, а 16-річна Марина Ковтунова посіла 8-ме місце.
Результат змагань зі стрибків у висоту
- 1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00 м
- 2. Лаура Зіанор (Велика Британія) – 1.90 м
- 3. Катерина Табашник (Україна) – 1.86 м
- 4. Юлія Левченко (Україна) – 1.86 м
...
- 8. Марина Ковтунова (Україна) – 1.78 м
Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики в приміщенні Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль. Українка взяла висоту 1,98 метра.