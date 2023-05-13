Программу летнего сезона 2023 года открыл турнир серии World Athletics Continental Tour Gold в кенийском Найроби, пишет 24 Канал. Сборную Украины на этих соревнованиях представляли четыре прыгуньи в высоту: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник, Юлия Левченко и Марина Ковтунова.

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Рекорд сезона Магучих

Победу на соревнование одержала Ярослава Магучих. Украинка продемонстрировала лучший результат сезона, покорив высоту в 2 метра. Призер Олимпийских игр-2020 стал первой спортсменкой в 2023 году, которой подчинился такой результат. Кроме того, Ярослава обновила рекорд турнира в Кении. Предыдущий составлял 1,91 метра и принадлежал британке Зианор.

На пьедестал также попала украинка Екатерина Табашник, которая с результатом 1,86 метра завоевала "бронзу". Юлия Левченко завершила соревнование на 4-й строчке, а 16-летняя Марина Ковтунова заняла 8-е место.

К слову. Личный рекорд Ярославы Магучих на открытом воздухе составляет 2,05 метра. Украинская прыгунка установила его в 2022 году на турнире в Брюсселе.

Результат соревнований по прыжкам в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.00 м

2. Лаура Зианор (Великобритания) – 1.90 м

3. Екатерина Табашник (Украина) – 1.86 м

4. Юлия Левченко (Украина) – 1.86 м

...

8. Марина Ковтунова (Украина) – 1.78 м

Напомним, что на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении Ярослава Магучих завоевала золотую медаль. Украинка взяла высоту 1,98 метра.