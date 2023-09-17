Із рекордом сезону: Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги зі стрибків у висоту
Українська легкоатлетка захистила звання чемпіонки фіналу Діамантової ліги, яке вона здобула у 2022-му. Ярослава з боєм змогла вирвати золото у Ніколи Оліслагерс.
В американському місті Юджин тривають останні у цьому році змагання з легкої атлетики. Троє українок виступили у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту, пише 24 канал.
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Юлії Левченко та Ірині Геращенко турнір явно не вдався. Перша зупинилась на позначці 1,91 метра, тоді як Ірина і її не змогла взяти. Як підсумок – 6 та 7 місця.
А ось Ярослава Магучіх була однією із фавориток змагання і підтвердила цей статус. Боротьбу за золото українка вела із Ніколою Оліслагерс з Австралії. Обидві дівчини єдині змогли перевищити показник у 2 метри.
Магучіх та Оліслагерс зупинились на результаті 2,03 метра. Але перемога дісталась Ярославі, яка підкорила потрібну висоту на одну спробу раніше – з другої.
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Для Ярослави це вже четвертий комплект золотих медалей у цьому сезоні Діамантової ліги. Загалом же Магучіх та Оліслагерс встановили рекорд сезону.
Результати фіналу Діамантової ліги у стрибках у висоту:
- Ярослава Магучіх (Україна) – 2,03 метра
- Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,03 метра
- Анджеліна Топіч (Сербія) – 1,95 метра
- Вашті Каннінгем (США) – 1,91 метра
- Морган Лейк (Велика Британія) – 1,91 метра