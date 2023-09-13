16 вересня в американському Юджині розпочнуться змагання Суперфіналу Діамантової ліги-2023. На жаль, українська стрибунка Марина Бех-Романчук пропустить головний старт сезону.

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Серйозна втрата напередодні старту

У коментарі Суспільне Спорт, 28-річна українська легкоатлетка пояснила свою відсутність в змаганнях. Через незадовільний стан здоров'я Марина відмовилася від участі в Суперфіналі. Відтак Україна позбавилась можливості претендувати на медалі у двох дисциплінах.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Бех-Романчук змагалася у стрибках в довжину та потрійному стрибку. Українка зуміла досягти успіху в обох дисциплінах. На рахунку Марини п'ять нагород: три срібні медалі в потрійному та по "бронзі" в кожній з двох дисциплін.

Завдяки успішним виступам українська стрибунка кваліфікувалася до двох фіналів. Проте через стан здоров'я не зможе змагатися за нагороди.

Таким чином, у Суперфіналі Діамантової ліги Україна буде представлена шістьома учасниками:

Стрибки у висоту серед жінок – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Стрибки у висоту серед чоловіків – Андрій Проценко.

Біг на 400 метрів з бар'єрами серед жінок – Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

Варте уваги. Суперфінал Діамантової ліги відбудеться 16-17 вересня в американському Юджині. Змагання проходитимуть з усіх легкоатлетичних дисциплін. Сумарно буде розіграно 16 комплектів нагород.