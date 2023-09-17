В американському місті Юджин тривають останні у цьому році змагання з легкої атлетики. Троє українок виступили у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту, пише 24 канал.

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Юлії Левченко та Ірині Геращенко турнір явно не вдався. Перша зупинилась на позначці 1,91 метра, тоді як Ірина і її не змогла взяти. Як підсумок – 6 та 7 місця.

А ось Ярослава Магучіх була однією із фавориток змагання і підтвердила цей статус. Боротьбу за золото українка вела із Ніколою Оліслагерс з Австралії. Обидві дівчини єдині змогли перевищити показник у 2 метри.

Магучіх та Оліслагерс зупинились на результаті 2,03 метра. Але перемога дісталась Ярославі, яка підкорила потрібну висоту на одну спробу раніше – з другої.

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Для Ярослави це вже четвертий комплект золотих медалей у цьому сезоні Діамантової ліги. Загалом же Магучіх та Оліслагерс встановили рекорд сезону.

Результати фіналу Діамантової ліги у стрибках у висоту: